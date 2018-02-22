Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.
Ata Demirer evleniyor
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Ünlü komedyen Ata Demirer iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le nikah masasına oturacak.
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Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.
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ANNESİYLE TANIŞTIRMIŞTI
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı.
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Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Ünlü komedyen, sevgilisini annesi Ayten kaçar’la tanıştırıp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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DÜĞÜN BOZCAADA'DA
Öncekİ gün 31 yaşına basan sevgilisiyle çektirdikleri fotoğrafı, “İyi ki doğdun Aloşum” notuyla paylaşan Demirer, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Evlilik kararı alan çift, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Önümüzdeki yaz evlenecek olan ikili, düğünü Bozcaada’da yapacak.İkinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demirer’in ilk evliliği iki yıl sürmüştü.
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