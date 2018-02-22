Ata Demirer evleniyor

Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.

Ünlü komedyen Ata Demirer iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le nikah masasına oturacak.

Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.

3 / 6 ANNESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı.