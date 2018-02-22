MAGAZİN

Ata Demirer evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 10:45 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Ata Demirer iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le nikah masasına oturacak.

Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.

Ata Demirer evleniyor

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Ünlü komedyen Ata Demirer iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le nikah masasına oturacak.
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Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le evlenme kararı aldı.
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ANNESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

ANNESİYLE TANIŞTIRMIŞTI
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı.
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Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Ünlü komedyen, sevgilisini annesi Ayten kaçar’la tanıştırıp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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DÜĞÜN BOZCAADA'DA

DÜĞÜN BOZCAADA'DA
Öncekİ gün 31 yaşına basan sevgilisiyle çektirdikleri fotoğrafı, “İyi ki doğdun Aloşum” notuyla paylaşan Demirer, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Evlilik kararı alan çift, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Önümüzdeki yaz evlenecek olan ikili, düğünü Bozcaada’da yapacak.İkinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demirer’in ilk evliliği iki yıl sürmüştü.
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Ata Demirer evleniyor Alara Bozbey

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