Ata Demirer hastanelik oldu! Evinde kaza geçiren ünlü isim ameliyat oldu

Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirel, evinde düştü. Ayak bileği zarar gören Demirer, apar topar kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdi.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ, GAYET İYİYİM"

Kaza haberini ve sağlık durumunu 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından veren oyuncu, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.

"FİLMİMİZ SETİNİ İLERİ TARİHE ERTELEDİK"

Yeni filmi Bursa Bülbülü için sete çıkmaya hazırlanan oyuncu, talihsiz kazadan sonra çekimleri ertelemek zorunda kaldığını da söyledi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

