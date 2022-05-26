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Ata Demirer'in Bursa Bülbülü tarzı Recep İvedik'e benzetildi! Şahan Gökbakar bakın ne dedi

26.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü sete çıktı. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü'nden kareler sosyal medyada gündem oldu. Ata Demirer'in yeni rolündeki tarzı Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi.

Ata Demirer'in Bursa Bülbülü tarzı Recep İvedik'e benzetildi! Şahan Gökbakar bakın ne dedi

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün setinden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek olan Demirer'in imajı Recep İvedik'e benzetildi. Ata Demirer'in tarzı Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesinin giydiği gömleğe benzetilince ilk yorum Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar bu yorumların yer aldığı haberi paylaşarak şunları yazdı:

nhrh

"Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal. Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin ama geçmesin tabi."


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Ata Demirer Şahan Gökbakar
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