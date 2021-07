Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Demirer'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafında ise bir detay gözlerden kaçmadı

49 yaşındaki oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta, bir hayli kilo verdiği görüldü. Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun efsane repliğini (Are you talking to me?/ You talkin’ to me) kullanarak pozunu paylaşan Ata Demirer'in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Başta Derya Şensoy olmak üzere birçok kişi de Demirer'in doğum günü kutladı.