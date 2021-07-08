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Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

08.07.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer'in son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 49 yaşındaki komedyenin bir hayli kilo verdiğini görenler, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Demirer'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafında ise bir detay gözlerden kaçmadı

49 yaşındaki oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta, bir hayli kilo verdiği görüldü. Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

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Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun efsane repliğini (Are you talking to me?/ You talkin’ to me) kullanarak pozunu paylaşan Ata Demirer'in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Başta Derya Şensoy olmak üzere birçok kişi de Demirer'in doğum günü kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer
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