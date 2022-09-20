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Ata Demirer merakla beklenen 'Bursa Bülbülü' filminin setinden yeni kareler

20.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Ata Demirer, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filminin setinden yeni kareler yayınladı. Mayıs ayında sete çıkan dizinin yeni görüntüleri merak uyandırdı.

Ata Demirer merakla beklenen 'Bursa Bülbülü' filminin setinden yeni kareler

Ata Demirer hayranlarının heyecanla beklediği yeni filmi Bursa Bülbülü'nün setten görüntülerini paylaştı. Demirer’in 2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımları beğeni topladı.

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Ünlü komedyen Ata Demirer yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün çekimlerine geçtiğimiz Mayıs ayında Erdek'te başlamıştı. Demirer, 'Cengiz Sezen' karakterine hayat verdiği filmden yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı.

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Paylaşımına ''Kavuşmaya ne kaldı ki şunun şurasında?'' notunu düşen Ata Demirer'in setten yayınladığı kareler merak uyandırdı.

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Bursa Bülbülü'nün yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor.

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Film, 1980’li yıllarda Demirer’in doğup büyüdüğü Bursa’da geçiyor.

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Ata Demirer
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