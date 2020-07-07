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Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın Bozcaada'da deniz keyfi! Doğum gününde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 02:59 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Ata Demirer, 48. doğum gününü Bozcaada'da kutladı. Demet Akbağ ise Ata Demirer'i doğum gününde yalnız bırakmadı.

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın Bozcaada'da deniz keyfi! Doğum gününde yalnız bırakmadı

Ünlü komedyen Ata Demirer, 48 yaşına bastı. Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren Ata Demirer, doğum gününü ise çektiği bir video ile kutladı.

Ata Demirer paylaştığı videoda "Daha ne kadar büyüyecek bu insan. 48 yaşıma geldim. Ölene kadar mavi..." ifadelerini kullanarak denize atladı.

DEMET AKBAĞ VE ATA DEMİRER'İN DENİZ KEYFİ

Ata Demirer'i yakın dostu olan ünlü oyuncu Demet Akbağ da doğum gününde yalnız bırakmadı. Ata Demirer, Demet Akbağ ile denizde yüzerken çekilen bir fotoğrafı ise "Geldi" notuyla paylaştı.

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Demet Akbağ ve Ata Demirer, Eyvah Eyvah serisi, Hedefim Sensin ve Niyazi Gül Dörtnala filmlerinde birlikte başrol oynamıştı.

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