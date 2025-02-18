Ata Demirer ve Uğur Yücel'in başrolünü üstlendiği "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin yayın tarihi belli oldu: İlk kareler geldi...

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı ve senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı "Bir İhtimal Daha Var" dizisinden ilk görseller Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı. Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından diziye ait bilgiler, "Hiçbir hayalet durduk yere birine dadanır mı? Bir İhtimal Daha Var 20 Mart’ta sadece Netflix’te." notuyla paylaşıldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur'a Altan Erkekli, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar, Cihan Ercan, Tuna Orhan ve Murat Kılıç gibi isimler eşlik ediyor.

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin başkahramanı İsa (Ata Demirer), bir zamanlar bahis dünyasında fırtınalar estiren başarılı bir spor yazarıdır. Ancak son dönemde tahminlerinin tutmaması nedeniyle kariyeri sarsıntıya uğramış, işini kaybetmiş ve zor günler yaşamaya başlamıştır. Hayatının tam anlamıyla çıkmaza girdiği bir dönemde, ünlü iş insanı Refik Argun’un (Uğur Yücel) ruhuyla yolları kesişir.

Refik Argun, bir cinayete kurban gitmiştir ve onunla iletişim kurabilen tek kişi İsa’dır. Refik’in ruhu, cinayetinin ardındaki gizemi çözmesi için İsa’dan yardım ister. Ancak İsa’nın hayatında halihazırda yeterince sorun varken, görünmez bir ruhla ortaklık yapmak işleri daha da karmaşık hale getirir. Peşindeki tehlikelerden kaçarken bir yandan da Refik’in katilini bulmaya çalışan İsa, kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.