Ata Mahallesi sakini kadınlardan Aydın Büyükşehir’e teşekkür ziyareti

Efeler ilçesi Ata Mahallesi Aksaray Caddesi’nde ikamet eden kadınlar, caddelerinde ve mahallelerinde yapılan çalışmalardan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vicdan Çetav’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Mahalleleri ile ilgili taleplerini her ilettiklerinde olumlu sonuç aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Hanife Şahin "Mahallemizde temizlik olsun, park ve bahçelerle ilgili işler olsun aradığımızda ilgileniyorlar. Her aradığımızda Büyükşehir Belediyesi’ne rahatlıkla ulaşabiliyoruz" diyerek hemcinsleri Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibini teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Habibe Arda ise "Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri de yol bakımları ve ağaçların budanması konusunda her zaman yanımızda. Özlem Başkan’ın bir kadın olarak şehre yaklaşımını daha farklı buluyoruz" diyerek teşekkür etti.