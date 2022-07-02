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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

02.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanında ise core çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig atakaş hatayspor futbol

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