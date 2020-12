Atakum Belediyesi’nden kısıtlamada ulaşım desteği

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma kısıtlaması süresince hastane randevularına ulaşımda zorluk yaşayan PCR testi pozitif veya temaslı kişiler ile diğer yurttaşlara ulaşım desteği sağlayacak. Ekipler, Atakumluları evinden alıp muayene sonrasında yine evine bırakacak. Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk gününden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kurduğu Pandemi Destek Ekibi ile kentte her alanda yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi ekipleri, bu defa da sokağa çıkma kısıtlaması süresince hastane randevularına gidecek yurttaşların ulaşımını sağlayacak.

"Her alanda Atakumlunun yanındayız"

Pandemi Destek Ekibi’nin hastaneye ulaşmakta sorun yaşayan Atakumlulara da destek olacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ”Korona virüsü pandemisi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Ancak bu zor günlere rağmen Atakum’da benzersiz bir dayanışma örneği ortaya koymaya çalışıyoruz. Pandeminin ilk günlerinde uygulamaya başladığımız acil eylem planını, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik geliştiriyoruz. Pandemi Destek Ekibimizle birlikte kentin her alanında Atakumluların hayatlarına dokunabilecek uygulamalar ortaya koymak için çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, randevuları için sağlık kuruluşlarına ulaşımda güçlük çeken Atakumlulara sağlayacağımız ulaşım desteğiyle onların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu zor günlerde her alanda Atakumluların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Hemşehrilerimize mümkün olduğu sürece evlerinde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.