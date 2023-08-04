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  4. Atalanta hocası kampa götürmemişti... Merih Demiral için transfer yarışı! Inter ve Nottingham Forest...

Atalanta hocası kampa götürmemişti... Merih Demiral için transfer yarışı! Inter ve Nottingham Forest...

04.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen kampa götürülmeyen Merih Demiral için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar Atalanta'nın kapısını çalmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Atalanta'da forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yeni sezon öncesi kampa götürülmeyen ve takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde takımdan ayrılması beklenirken, talipleri de artıyor.

2 DEV TALİP

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İsmi birçok kulüp ile anılan tecrübeli oyuncu için en ciddi taliplerin ise İtalyan ekibi Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest olduğu öğrenildi. Ancak yıldız stoperin, geleceği konusunda henüz net bir karar vermediği bilgisine ulaşılırken, Merih’in gelecek diğer teklifleri de dinlemek istediği öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ...

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Atalanta ile 3 yıllık sözleşmesi kalan Merih’in, takım değiştirmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir ekipte forma giymek istediği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Merih, 1 gol attı.

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