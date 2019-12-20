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Atari, VCS için geri sayıma geçti

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Oyun konsolu sektörünün ilk temsilcilerinden biri olan Atari zaman içerisinde Sony, Nintendo ve Microsoft gibi isimlerin gerisinde kalmıştı. Uzun süre önce konsol üretimini sonlandıran Atari yoluna oyun geliştiricisi olarak devam ediyordu.

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde yeni konsolunu duyuran Atari, VCS için geri sayıma geçti. Kısa süre önce VCS kendi resmi sitesi üzerinden ön siparişe sunan Atari 3. parti oyun yapımcılarını ikna etmek için de harekete geçti.

Atari’den yapılan açıklamada VCS için özel olarak geliştirilen oyunlarda gelir dağılımının yüzde 88’e yüzde 12 şeklinde olacağı açıklandı. Yani yalnızca VCS için çıkacak olan yapımlarda gelirin yüzde 88’i geliştiricilere kalırken, yüzde 12’si Atari’nin kasasına girecek. Diğer oyunlarda ise bu oran yüzde 80’e yüzde 20 olacak.

AMD tarafından üretilen özel bir Ryzen işlemci ve Radeon GPU’dan güç alan VCS 4K çözünürlükte ve 60 fps’te oyun oynama imkanı sunacak.

İçerisinde 100’ün üzerinde eski Atari oyunu ile gelecek olan konsol yeni nesil oyunlara da destek sunacak. 2020’in başlarında satışa sunulacağı açıklanan VCS için hali hazırda duyurulmuş bir oyun bulunmuyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Konsolun hali hazırdaki ön sipariş fiyatı 390 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
atari vcs

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