Hak edene atarlı, havalı sözler mi söylemek istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Sizin için haberimizde onlarca birbirinden havalı sözleri derledik. Kamyon arkasına yazılan sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Atarlı giderli sözler! Resimli kamyon arkası sözler!

ATARLI GİDERLİ SÖZLER!

Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da, Onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür.

Götüne söz hakkı vermedim, o neden kalktı.

İnsanların yalan söylemek gibi bir seçenekleri varsa, benim de umursamamak gibi bir seçeneğim var.

Beni en kötü günümde vurun, iyi günümde hiç birinize nefes aldırmam.

Biz sevdik mi zoruna gider, itin biri gelir bir yerlerine koyar hoşuna gider.

Dişi kurbağa verek verek demezse, erkek kurbağa vurak vurak demez.

Karaktersiz olan çıkarı olunca kıvırtarak gelir de, çıkarı söz konusu değilse selamsız gider.

Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız.

Kimisi toprak kadar kıymetli, kimisi bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimisi şerefli, kimisi şerefsiz.

Beş parmağın beşi de bir olsaydı, orta parmak kimsenin zoruna gitmezdi.