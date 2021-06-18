Atarlı giderli sözler! Resimli kamyon arkası sözler!

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Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da, Onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür.
Götüne söz hakkı vermedim, o neden kalktı.
İnsanların yalan söylemek gibi bir seçenekleri varsa, benim de umursamamak gibi bir seçeneğim var.
Beni en kötü günümde vurun, iyi günümde hiç birinize nefes aldırmam.
Biz sevdik mi zoruna gider, itin biri gelir bir yerlerine koyar hoşuna gider.
Dişi kurbağa verek verek demezse, erkek kurbağa vurak vurak demez.
Karaktersiz olan çıkarı olunca kıvırtarak gelir de, çıkarı söz konusu değilse selamsız gider.
Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız.
Kimisi toprak kadar kıymetli, kimisi bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimisi şerefli, kimisi şerefsiz.
Beş parmağın beşi de bir olsaydı, orta parmak kimsenin zoruna gitmezdi.
Deseler ki kaderin onun elinde, hiç muhtaç etmeyin derim, sıkın beynime.
Hak edeni hayatıma, hak etmeyenin hayatına sokarım.
Merak etme gülüşlerimi alacak kadar, pahalı değil senin şerefin.
Ölmeyi çoktan göze aldım ben, sadece yanımda kimleri götüreceğimi düşünüyorum.
Silahlar çekildikten sonra, mermiler kimseye saygı göstermez.
Bir yıldız gibi kayarım hayatından, yapabileceğin tek şey dilek tutmak olur.
Ben kimsenin canını yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler.
Kuyumu kazmaya çalıştığınız kürek benimse eğer, sapına dikkat edin.
Siz vurursunuz bela okurlar, biz vururuz sela okurlar.
Canımızı alanın canı sağ olsun, alamayanın da başı sağ olsun.
Beni benimle yaşayanlar iyi bilir, gerisi sadece hakkımda söylentidir.
Mutlu bir ilişki istiyorsan, verdiğin değer ile kaldırdığın götü dengede tutacaksın.
Farkımız efendi olmak, delikanlı olmak farzımız. Racona uymayanı, yan kan kustururuz ya da tam sustururuz.
Bu saatten sonra sende fırtına kopsa, bende yaprak oynamaz.
Alttan aldık yeteri kadar artık herkes ederi kadar!
Kimine göre adam, kimine göre yalanız aslında gerçek olan biz adamına göre adamız.
Bizi tanıyan tanır tanımayan randevu alır. Her insan randevu alamaz çünkü her insanla işimiz olmaz.
Üflediğim anda söneceksin, beni sadece rüyanda göreceksin. Emin ol en mutlu günümde, beni geriden izleyeceksin.
Satmadık dostumuzu, bildik hasmımızı, kapatmadık eskilerden kalmış yaralarımızı, akıtırız kardeş uğruna kanımızı. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.
Öve öve bitiremediğin aşkı, gün gelir söve söve bitirirsin!
Unutma ki insanlar hiçbir zaman değişmez, sadece yalanları değişir!
Kaçanı balonlarla uğurlayın nasıl olsa havaları sönünce gittikleri yere gelecekler!
Bizim yaşadığımız hayatın içerisinde, zengin olmak da var paket olmak da.
Altın gibi kalbin olsa neye yazar, ayarın düşük olduktan sonra.
Avucumun içi kadar yüreği olmayan adamlarda kolum kadar dilin olması onların artısı olsun, bana eksilerim yeter.
Senin dünyaya baktığın pencere kirliyse, benim çiçeklerim sana çamur görünür.
Eğer isteklerin için savaşmıyorsan, kaybettiklerin için ağlama.
Her kuyudan tırmanarak çıktım ben, ne bir ip sallayanım oldu, ne de bir el uzatan, bu yüzdendir o herkesi kıskandıran gururum ve dik başlı asi duruşum.
Sırtın yere düştü mü, kardeşim dediklerinin bahanesi çok olur.
Şikâyetçiyim! Aşk yolunda gaspa uğradım hâkim bey, hayallerim önemli değil, kalbimi versin yeter. İçinde kimliğim vardı!
Köşeme çekildim gülüyorum size, fark ettim de alayınız yalansınız özde.
Ne arkamızdan konuşanlara bakarız, nede bizi çekemeyenleri takarız. Allah’a havale eder yolumuza bakarız.
Gururum ile oynayanın, hayatı ile dans ederim.
Sahne senin devam et, sıra bana gelmesin dua et.
Çok üzerime geliyorlar, bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.
Şehrin sokakları mezarlık değildi, ama çok kişiyi gömdüm.
Yanımızda gezemeyenler profilimizde geziyor.
Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da hayatı yaşanmamış sayacağız.
Canı yanan hiç kimse adalet istemez, istediği tek şey intikamdır.
Seni laflarım ile göt ederdim, ama sen zaten öylesin.
Çevrem çok kalabalık, ama hepsi merhabalık.
Rus ruleti mi oynasak, maksat kafamız dağılsın.
Yapılan her kahpeliğe bir ziyaret borcumuz olsun.
Bizde intikam yok, ama her şeyin bir zamanı var.
Ölümden sonra bile hayat varken, sen kimsin ki gittiğin için hayat dursun.
Kırk yılda bir hatır soranın, kırk yılda bir hatırı sorulur.
Şekerim diye konuşan erkek, yarın öbür gün kocaya da kaçar.
Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik.
Konuşanı herkes anlar, marifet susanı anlamakta.
Başladığın cümleyi kendin bitirmezsen, noktayı başkası koyar.
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