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Ataş nasıl yazılır, ataş yazımı nasıl olmalıdır? Ataş mı ataç mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataş çoğunlukla okullarda kullanılan okul malzemeleri arasında yer alır. Metalik bir maddeden yapılan çengel, kağıtları bir arada tutmak için kullanılır. Bu tür sert sessizlerden oluşan kelimelerin yazım yanlışları sıklıkla karşılaşılan imla hatalarındandır. Bu kelimelerden biri olan ataş kelimesi de sıklıkla yanlış bilinip yazılmaktadır. Ataş nasıl yazılır, ataş mı yoksa ataç mı?

Ataş nasıl yazılır, ataş yazımı nasıl olmalıdır? Ataş mı ataç mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ataşlar, günlük hayatta okullarda ve iş yerlerindeki ofislerde kullanılan plastik veya metal yapıdaki kullanışlı bir araçtır. Pratik bir kullanım alanına sahip olmasıyla birlikte birçok alanda sıklıkla kullanılır. Günlük hayatta kullanılan önemli malzemeler arasında yer alması bir yana aynı zamanda kelime olarak da çokça kullanılır. Sıklıkla kullanılan bu kelimenin hem yazım hem de okuma hatası çok yaygındır. Bu tür yazım yanlışlarını Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzu, çevrim içi ortamda kelime sorgulama araçlarıyla araştırmak mümkündür. Bu yöntemle dilimizde yer alan kelimelerin anlamları ve yazılış şekilleri sıklıkla sorgulanır. Ataş kelimesinin yazılışı TDK’nin güncel yazım kılavuzunda ve internette aratılan kelimelerin başında gelir.

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Ataş nasıl yazılır?

Ataş TDK anlamı tutturgaç olan, pek çok kağıdın kullanım kolaylığı açısında bir arada tutulması için kullanılan bir kırtasiye malzemesidir. Ataşın çoğunlukla “ataç” şeklinde söylendiği ve yazıldığı doğru olarak kabul edilir. Bu yüzden yanlış yazılan kelimeler arasında yer alan ve yazımına dikkat edilmesi gereken kelimeler arasında ataş yer alır. Bu kelimenin kullanılan yaygın şeklinin aksine doğrusu “ataş” şeklindedir. Bu noktada kelimenin sonundaki harfe odaklanmak gerekir. Sonda yer alan “ç” harfi yerine doğru kullanım olan “ş” harfi gelmelidir. Böylece imla kurallarına uygun bir şekilde yazılabilir ve söylenebilir.

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Ataş mı ataç mı?

Genelde sert sessizlerin bulunduğu kelimelerin yanlış yazılıp söylendiğini ifade etmek yanlış olmaz. Ataş yazımı sıklıkla hatalı olarak yapılan kelimelerden biridir. Bu tür kelimelerin doğru kullanımları bilinmezse, hatalı kullanımları yıllar içerisinde yaygınlaşabilir. Birçok insan tarafından yıllarca ataç olarak bilinen kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Ataş doğru yazılışı “ataş” şeklinde öne çıkar. Taşıdığı anlam itibariyle günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu kelimenin uygun kullanım şekilleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

  • Ataş (Doğru kullanım)
  • Ataç (Yanlış kullanım)
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