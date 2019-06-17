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Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.06.2019 08:23 | Son Güncelleme

Ataşehir'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfiaye ekipleri kurtardı.

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı.

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Dairedeki bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, mahsur kalan 2 kişi cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için merdiven aracını açtı. Kısa sürede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: DHA


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Ataşehir yangın

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