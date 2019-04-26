Ataşehir'de akılalmaz yolculuk! Aşırı yüklü kamyonun tepesinde gittiler

Ataşehir’de birkaç çocuk, kamyonun kasasına metrelerce yükseklikte dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk ettirildi. Adeta balık istifiyle dizilmiş yüklerin şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Sorumsuz sürücü, çocukları metrelerce yükün üzerinde yolculuk ettirerek hem çocukların hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
O ANLAR BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Kamyon kasasında yapılan ölümüne yolculuk anları yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kamyon kasasındaki metlerce yüksekliğin tepesinde duran çocuklar tehlikeli bir biçimde seyahat ediyor. (İHA)
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