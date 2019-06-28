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Ataşehir'de tehlikeli yolculuk

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 07:58 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir tehlikeli yolculuk istanbul

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