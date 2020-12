Ataşehir’de kültür-sanata kısıtlama yok

Pandemi nedeniyle tekrar sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı bugünlerde Ataşehir Belediyesi, E-Kültür Merkezi üzerinden kültür-sanat etkinliklerini düzenlemeye devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı için kültür merkezlerini bir süre daha kapalı tutacak olan Ataşehir Belediyesi tüm etkinliklerini Ataşehirlilerin evine konuk ediyor. Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan canlı kültür-sanat faaliyetlerini sürdürebilmek adına tüm kültür merkezlerini tam donanımlı birer stüdyo haline dönüştüren Ataşehir Belediyesi aralık ayı için çok renkli bir program hazırladı. E-Kültür Merkezi kapsamında tüm etkinlik ve söyleşiler; Youtube, sosyal medya hesapları, Spotify ve Radyo Ataşehir’den yayınlanıyor. Ataşehir’de Aralık ayıyla birlikte birbirinden keyifli ve eğlenceli konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlik devam ediyor.

Yepyeni bir radyo programı: “Bir arkadaş uğrayacaktı”

Radyo programı yapımcısı Erdeniz Erol’un hazırladığı ve farklı müzik türlerinin canlı akustik performanslarını sunan “Bir Arkadaş Uğrayacaktı” isimli program dört farklı bölümle dinleyici karşısında. Programa sırasıyla; 8 Aralık’ta keman sanatçısı Güneş Özgeç, 15 Aralık’ta multi enstrümantalist, besteci ve vokalist Merih Aşkın, 22 Aralık’ta Trompet sanatçısı Dilan Balkay ve 29 Aralık’ta da sokak konserleri ve tiyatro müziği alanında tanınan müzisyen Onur Güney Kumaş katılacak.

Aralık ayının heyecan uyandıran bir diğer konseri de albüm, film müziği, belgesel projeleriyle adlarını duyuran Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerin vereceği konser. Bu konserde Kahraman kardeşlere viyolada Umut Kahraman ve kemanda Özgür Kement eşlik edecek. Kahraman kardeşler bu konserlerinde tüm albümlerinden eserler seslendirecekler. Program 9 Aralık’ta Youtube’dan izlenebilir,10 Aralık’ta da Radyo Ataşehir’den dinlenebilir.

Her ay ilgiyle izlenen “Ataşehir’in Sesleri” projesinde aralık ayında iki konuk birden dinleyiciyle buluşuyor. Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen 12 Aralık Cumartesi günü solist Sude Çelikkol ise 29 Aralık Salı günü Youtube kanalından izleyicilerle buluşacak.

Anadolu’dan Sesler dizisinde Ataşehir’in çok kültürlü dokusundan çıkışla, yöresel seslere programda yer vermeye devam ediliyor. Aralık ayının program konuğu Kelkit yöresi müziğinin temsilcilerinden Nazmi Can. Sanatçı 26 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Youtube üzerinden 28 Aralık Pazartesi günü ise 10.30’da Radyo Ataşehir’den dinlenebilir.

Yaptığı film, dizi müzikleri ve besteleriyle bilinen Erdal Güney ise eski ve yeni albümünden eserlerle 28 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Youtube üzerinden, 30 Aralık Çarşamba günü ise saat 10.30’da Radyo Ataşehir ‘den dinleyicilerle buluşacak.

Her ay ilgiyle takip edilen çocuk tiyatroları bölümü, Aralık ayında yepyeni bir kahramanı bizlere sunacak. Ataşehirli çocukların artık yepyeni bir oyun arkadaşı olacak: Puki. Sevimli kukla Puki her hafta bir tiyatro topluluğunu programında konuk edecek ve onlarla oyunlar oynayacak. Puki’nin Aralık ayındaki tiyatro etkinliği 3-6 yaş gurubu için hazırlanmış öğretici ve eğitici iki bölümden oluşuyor. Puki’nin Aralık ayındaki ilk konukları Fabrika Sanat ile Tiyatro Pan olacak. 27 Aralık Pazar günü Youtube’dan saat 10.00’dan itibaren Puki ile birlikte Fabrika Sanat’ın “Ben kimim?”, Tiyatro Pan’ın da “Renkler” oyunlarını izlemek mümkün olacak.