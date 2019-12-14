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Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bulunan, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasının sökülmesi tepki topladı.

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki

Silifke ilçesinde 5 Ekim 2013'de dönemin Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Taşucu Belediyesi hizmet binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Anıta zarar veren saldırganlar, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasını söktü.

Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapanların Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen emekli öğretmen Hakkı Burgut, "Yazıyı ve imzayı özelikle söküp, kazımışlar. Bunlar vatan haini. Vatana millete hainlik yapanlardır. Bunu yapanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Bunların mutlaka önlenmesi lazım. Buranın korunması lazım" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Anıtı mersin saldırı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
VİCDANSIZLAR YEDİĞİN HER LOKMADA ATATÜRK HAKKI VAR.BU ÜLKE İNSANINA 8333 KM.KIYI ŞERİDİ OLAN 783.562 KİİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜ OLAN BİR ÜLKE ARMAĞAN ETTİ..YATIN KALKIN O'NA DUA EDİN,YOKSA BU ÜLKEDE ÇAN SESLERİ EKSİK OLMAZDI..
Bunu yapan ve yaptıran NAMUSSUZ dur!
Vatanı kurtaran ve şu an içinde hür ve serbestçe yaşadığınız ve hatta babanızın belli olmasını sağlayan hayatını bu vatanı kurtarmak ve kurmak için harcayan ataya saygınız olsun yediği kaba pisleyenler
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