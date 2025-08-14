Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! YouTube'daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu

YouTube'daki İlave TV'de yayımlanan sokak röportajı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sorulduğu sokak röportajında konu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e geldi. Bir vatandaşın kullandığı ifadeler bir anda büyük tepki topladı ve röportaj linç girişimine dönüştü.

Arif Kocabıyık'ın mikrofon uzattığı bir adam, başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

"ANITKABİR'E BİR SÜRÜ MASRAF EDİYORUZ"

"Millet sıkıştığı zaman gidiliyor camilerde miting yapılıyor. Kabe'lere gidiliyor. Bu nasıl oluyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren bir adam ise "Anıtkabir'e bir sürü masraf harcıyoruz. Ölmüş adam için ne kadar masraf harcıyoruz" dedi.

"NEYİN KURUCUSU YA?" DEDİ, TANSİYIN YÜKSELDİ

Araya giren Kocabıyık ise "Harcayacaksın tabi. Ülkenin kurucusu." diye yanıt verdi.

Bunun üzerine "Neyin kurucusu ya? Neyi yapmış ya?" dedi.

"SENİN ERMENİ OLMANI ENGELLEMİŞ"

Bu sözler sonrası tansiyon daha da yükselirken, Kocabıyık "Senin Ermeni olmanı engellemiş" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK ERMENİ" DEDİ, TOKATI YEDİ

Kocabıyık'a yanıt veren adam "Ermeni kendisi zaten" deyince ipler bir anda koptu.

Karşısında bulunan diğer adamın tokadıyla neye uğradığını şaşıran adama, röportajı dinleyen çevredeki vatandaşlar da tepki gösterince ortalık karıştı.

AZ KALSIN LİNÇ EDİLİYORDU

Bir anda linç girişimine uğrayan adam, kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken; çevredeki diğer vatandaşlar ise öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kameranın kayıtta olduğu o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.