Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! YouTube'daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu

Arif Kocabıyık'ın sahibi olduğu YouTube'daki İlave TV'de yayımlanan bir sokak röportajı olay oldu. Röportaj sırasında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Ermeni" diyen bir vatandaş, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Karşısındaki adamın attığı tokatla sarsılan adam, neye uğradığını şaşırdı. Bir anda linç girişimine dönen röportaj çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sona erdi. O anlar ise sosyal medyanın diline düştü.

YouTube'daki İlave TV'de yayımlanan sokak röportajı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sorulduğu sokak röportajında konu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e geldi. Bir vatandaşın kullandığı ifadeler bir anda büyük tepki topladı ve röportaj linç girişimine dönüştü.

Arif Kocabıyık'ın mikrofon uzattığı bir adam, başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

"ANITKABİR'E BİR SÜRÜ MASRAF EDİYORUZ"

"Millet sıkıştığı zaman gidiliyor camilerde miting yapılıyor. Kabe'lere gidiliyor. Bu nasıl oluyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren bir adam ise "Anıtkabir'e bir sürü masraf harcıyoruz. Ölmüş adam için ne kadar masraf harcıyoruz" dedi.

Atatürk e Ermeni deyince tokadı yedi! YouTube daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu 1

"NEYİN KURUCUSU YA?" DEDİ, TANSİYIN YÜKSELDİ

Araya giren Kocabıyık ise "Harcayacaksın tabi. Ülkenin kurucusu." diye yanıt verdi.

Bunun üzerine "Neyin kurucusu ya? Neyi yapmış ya?" dedi.

Atatürk e Ermeni deyince tokadı yedi! YouTube daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu 2

"SENİN ERMENİ OLMANI ENGELLEMİŞ"

Bu sözler sonrası tansiyon daha da yükselirken, Kocabıyık "Senin Ermeni olmanı engellemiş" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK ERMENİ" DEDİ, TOKATI YEDİ

Kocabıyık'a yanıt veren adam "Ermeni kendisi zaten" deyince ipler bir anda koptu.

Karşısında bulunan diğer adamın tokadıyla neye uğradığını şaşıran adama, röportajı dinleyen çevredeki vatandaşlar da tepki gösterince ortalık karıştı.

Atatürk e Ermeni deyince tokadı yedi! YouTube daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu 3

AZ KALSIN LİNÇ EDİLİYORDU

Bir anda linç girişimine uğrayan adam, kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken; çevredeki diğer vatandaşlar ise öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalıştı.

Atatürk e Ermeni deyince tokadı yedi! YouTube daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kameranın kayıtta olduğu o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Atatürk e Ermeni deyince tokadı yedi! YouTube daki sokak röportajında linç girişimi... Kaçarak kurtuldu 5

Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
kavga sokak röportajı atatürk
