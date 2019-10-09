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Atatürk Evi ve Etnografa Müzesi turistlerin gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiğinde kaldığı ve bugün müzeye dönüştürülen ‘Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 9 ayda 19 bine yakın kişi ziyaret etti.

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  1. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiği sırada bir gece kaldığı tarihi bina, 1977 yılında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı. Bina, dış yapısı, planı, pencerelerinin formu ve süsleme özelliklerinden dolayı ‘Sakız üslubu' olarak tanımlanıyor. İki katlı olarak inşa edilen yapı, plan itibarıyla orta sofalı ve bu sofaya açılan odalardan oluşuyor. Üst katın sofası ön cephede cepheyi hareketlendiren çıkma balkona, arka cephede ise iki kat boyunca yükselen ve sonradan eklendiği anlaşılan bölüme açılıyor.

Müzede yer alan ve Cumhuriyetin kuruluşundan önce kullanılan tabanca, tüfek ve mermi gibi savaş malzemeleri ile tarihi yöresel ve aksesuarlar ziyaretçileri adeta tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

BİNA 1977 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Bina Cumhuriyet’in ilk yıllarında parti binası olarak kullanılırken, Ulu Önder Atatürk 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli ziyaretinde bir gece burada kalıyor. 1950 yıllarından sonra Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek bir süre Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren bina, 1977 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip koruma altına alındı. Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından 1983 yılı sonuna kadar binanın onarımı ve teşhir tanzimi gerçekleştirilerek, 1 Şubat 1984 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Onarım ve yeniden teşhir tanzimi ile müze, Atatürk’ün Denizli’yi ziyaretinin 68. yılı olan 4 Şubat 1999 tarihinde yeniden hizmete girdi.

MÜZEYİ AYDA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müzenin alt katında etnografik eserler, üst katında ise Atatürk’e ait eserler sergileniyor. Üst katta iki odanın dışındaki diğer odalar ise geleneksel Denizli evi olarak düzenlendi.

Müzeyi 2018 yılında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın 9 ayında ise yaklaşık 19 bin kişi ziyaret etti. Aylık yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı ise 70. Müze en fazla tatil günlerinde ve hafta sonları ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin müze gezilerinde en fazla dikkat ettikleri yerlerin başında Atatürk’ün kaldığı oda, yattığı yatak ve kullandığı kişisel eşyaların olduğu öğrenildi.

Müzeyi gezen ziyaretçiler ise, müzeye gençlerin daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirttiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi

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