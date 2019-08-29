Mynet Trend

Atatürk portresini çöpten çıkarıp muhtara hediye ettiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 29.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kastamonu'da belediyede temizlik işlerinde çalışan işçiler, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile çöp konteynerlerini temizledikleri sırada çöplerin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait portre olduğunu fark etti. Atatürk’ün portresini çöpten alan işçiler, temizleyip tamir ettikten sonra muhafaza altına aldı. İşçiler, temizleyip onardıkları portreyi daha sonra ilçenin tek kadın muhtarı olan Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın’a hediye etti.

Çöplerin arasından aldıkları portreyi hediyeye dönüştürdüklerini belirten temizlik işleri çalışanı Yaşar Çivi, “Arkadaşlarla konteynerı çöp kamyonuna takarken Atatürk’ün resmini fark ettik. Atatürk’ün resmini çöp konteynerına atmışlar. Bizde onu hemen muhafaza altına alıp temizledik. Sonra çöp kamyonunun şoförü olan arkadaşımıza teslim ettik. Daday Merkez Mahallesi Muhtarımız bir bayandı, bizde Atatürk’ün portresini Muhtarımız Esra Apaydın’a hediye ettik” dedi.

Daday Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın ise, hediye için işçilere teşekkür etti.(İHA)


PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Çam ağaçlarının arasından çıktıÇam ağaçlarının arasından çıktı
İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadıİtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Atatürk portresi muhtar

En Çok Okunan Trend Haberler

Yarı çıplak halde köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Yarı çıplak halde köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de şaşırtan anlar! Çam ağaçlarının arasından çıktı

Çam ağaçlarının arasından çıktı

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı

İstanbul'daki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Tamamı satılacak! İstanbul'da bu halde görüntülendi

Korkunç anlar! Böyle takla attı

Korkunç anlar! Böyle takla attı

Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

Samsun'da şaşırtan görüntü! Kamyoneti bakın neyle çekmeye çalıştılar

Şaşırtan anlar! Bakın nasıl çekmeye çalıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.