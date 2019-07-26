Atatürk'ün harika projesini biz değil onlar hayata geçirdi!

Her detayında medeniyetin izleri görülen proje merkezden çevreye doğru genişliyor ve dört ayrı parçaya ayrılıyordu. Şayet proje hayata geçebilseydi aşağı yukarı 40 yapıdan oluşacaktı ve bunlar arasında okul, spor alanları, tarım ve hayvancılık için üretim alanları, bahçe, fabrika ve sağlık tesisleri de vardı. Bir köyden ziyade bir milletin ihtiyacı olabilecek her şey mükemmel bir şekilde konumlanmıştı. İnsanlar sosyalleşebilsin diye köyün merkezindeki anıt etrafında sosyal tesisler de olacaktı.

Projeyi tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak için bol efor harcayan Afet İnan, 70'li yıllarda Bayındırlık Bakanlığı ve valilere mektuplar yollayarak projenin önemini anlatmaya çalışmıştı fakat pek ciddiye alınmadı.

Atatürk'ün yaşamını yitirmeden bir yıl önce ortaya attığı ve toplumun temelden kalkınması için bizlere ışık tutmasını amaçladığı 'İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi' dünya çapında örnek gösterilen bir proje haline geldi. Bu projeyi Afet İnan’ın kitaplarından okuyup öğrenmiştik.

Atatürk'ün Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlamış bu projesini biz sadece bilmekle yetindik fakat Danimarka'nın Brøndby şehri bu vizyoner projeyi hayata geçirdi ve tüm dünyaya örnek oldu.

TÜRKİYE'DE HEYECAN YARATMASA DA DANİMARKA'DA HAYAT BULDU

Ortaya çıktığı dönemde bile geleceği şekillendireceği belli olan bu 'geleceğin projesi' hedefi olan Türkiye'de gökdelenlerin yarattığı heyecanı yaratamadı ve gerekli kıymeti göremedi fakat Danimarka'da hayata geçirildi.

Brøndby'de banliyölerde tarımsal üretimin yapılabilmesi için insanların belirli bir mevsimi geçirdiği köy projesi inşa edildi. Mikro tarım yapılabilmesi amacıyla devletin desteklediği bölgede insanlar kendileri üretiyor, tüketiyor ve daha da önemlisi satıyor.

Bu bölgede bir eve sahip olmak hiç kolay değil. Öncelikle 20 kilometre yakınlarda evinizin olması gerekiyor. Bu kuralın sebebi ise insanların buraya mecburiyetten değil, isteyerek ve keyifle gelmesi.

İNSANLARIN SOSYALLEŞMESİ İÇİN DE MÜTHİŞ BİR ZEMİN HAZIRLAMIŞ

Tıpkı Atatürk'ün ortaya attığı proje gibi kendi kendine yeten, bunun yanında kazancını da bu yapıdan çıkaran bir yer burası. Ayrıca tıpkı İdeal Cumhuriyet Köyü'nde olduğu gibi bu helezonik yapı insanların sosyalleşmesi için de müthiş bir ortam.

Normal şartlarda yüz yüze bile gelmeyecek komşular bu mahallelerde her akşam karşılaşıyor, birbirlerini ziyaret ediyorlar, sosyal bağlarını kuvvetlendiriyorlar. Uygun fiyatlarla sosyal devletin etkilerinin hissedildiği bölge, modern dünyanın içerisinde geleneksel detayların en güzeli olarak parlıyor ve örnek teşkil ediyor. Keşke biz de hayata geçirebilseydik.

