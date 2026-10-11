Nothing'in CMF markasından iki yeni ürün geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Nothing'in bağımsız bir Hindistan şirketine dönüşme sürecinde olan alt markası CMF, bu değişime rağmen yeni ürünlerini piyasaya sürmeyi sürdürüyor. CMF, 12 Ekim Pazartesi ise iki yeni ürün tanıtacağını duyurdu.

CMF SPEAKER S VE SPEAKER M İÇİN TARİH BELLİ OLDU

CMF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre CMF Speaker S ve CMF Speaker M, 12 Ekim Pazartesi günü tanıtılacak. Duyuruya bir tanıtım videosu da eşlik ediyor.

A little twist. A lot more sound. Coming soon. https://t.co/2ICpuW60ff — CMF by Nothing (@cmfbynothing) October 8, 2026

Yeni modellerin isimlendirmesi, hoparlörlerin boyutları hakkında ilk ipuçlarını veriyor. CMF Speaker S modelinin daha küçük, CMF Speaker M modelinin ise daha büyük bir versiyon olması bekleniyor.