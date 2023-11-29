Ateş Kuşları'na bomba transfer! Kuruluş Osman'ın yıldızı kadroda

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı Ateş Kuşları dizisi her bölümüyle cuma akşamlarına damga vuruyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Ateş Kuşları'na yeni bir isim dahil oldu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuruluş Osman ve Destan gibi çok izlenen projelerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Barut, Ateş Kuşları'na dahil oldu.

Deniz Barut, 29 Mart 1983'te Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladıktan sonra lisede voleybol tutkusunu sürdürmek için İzmir'e taşındı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin fotoğraf ve video yapımcılığı bölümünden mezun oldu. Fotoğrafları daha sonra Türkiye'deki çeşitli sergilerde sergilendi. 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılarak ikinci oldu.

2000 yılında profesyonel olarak voleybolu bırakıp İstanbul'a taşındı. Can Gürzap'ın Diyalog Enstitüsü'nde konuşma ve diksiyon dersleri almaya başladı. Ayrıca Şahika Tekand'ın oyunculuk akademisi Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk dersleri aldı.

Barut, profesyonel oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım attı.







