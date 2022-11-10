Ateş Kuşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Tanıtımıyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin konusu, oyuncuları, yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Sezonun iddialı yapımları arasında yer alacak olan Ateş Kuşları dizisi yakında seyircilerle buluşacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Ateş Kuşları dizisinin tanıtımında, sokak çocuklarının çöpten bebek bulduğu görülüyor. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda, Başak Gümülcinelioğlu (Turna), Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Efekan Can gibi başarılı isimler yer alacak.



