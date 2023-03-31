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Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın eski halleri ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

31.03.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncularından İlayda Alişan, genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesiyle adını duyurdu. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan oyuncu, eski fotoğraflarını paylaştı. Görenler tanıyamadı.

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın eski halleri ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

İlayda Alişan, son dönemin en çok konuşulan oyunculardan biri. Özellikle, Masumiyet dizisinde birlikte rol aldıkları Serkay Tütüncü ile olan ilişkisi ile epey adından söz ettirmişti. Her halini çekinmeden sosyal medyada paylaşan İlayda Alişan'ın küçüklük fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü.

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Şu sıralar Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan'a Hande Soral, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimler eşlik ediyor.

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Instagram hesabından sık sık eski fotoğraflarını paylaşan Alişan'a sosyal medyadan adeta yorum yağıyor.

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"HEP GÜLER YÜZLÜYMÜŞ"

Instagram hesabında 3.2 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, sık sık paylaşımda bulunarak takipçileri ile sıkı bir bağ kuruyor. Özel yaşamından kareler ve videolar paylaşan Alişan, pozitifliği ve güler yüzü ile dikkat çekiyor.

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Annesini çocuk yaşta kanserden kaybeden Alişan'ın babası hayatta ve bir de ablası bulunuyor.

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