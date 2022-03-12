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Athena Gökhan kimdir? Gökhan Özoğuz nereli ve kaç yaşında? Athena şarkıları nelerdir?

12.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena Gökhan ile ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Ahmet Hakan, şarkıcının Mamak Türküsü yorumunu sert bir dille eleştirdi. Gündem olan sözlerin ardından Athena Gökhan kimdir? Gökhan Özoğuz nereli ve kaç yaşında? Athena şarkıları nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Athena Gökhan kimdir? Gökhan Özoğuz nereli ve kaç yaşında? Athena şarkıları nelerdir?

Athena Gökhan ve Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan'dan oluşan Yeni Türkü'nün daha önce seslendirdiği Mamak Türküsü ile ilgili bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan; ünlü şarkıcıyı sert bir dille eleştirdi. Peki Athena Gökhan kimdir? Gökhan Özoğuz nereli ve kaç yaşında? Athena şarkıları nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

ATHENA GÖKHAN KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ahmet Hakan, Athena’nın Mamak Türküsü yorumu ile ilgili ne dedi?

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

Ahmet Hakan, Athena’nın Mamak Türküsü yorumu ile ilgili ne dedi?

GÖKHAN ÖZOĞUZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, İstanbullu'dur ve çocukluğu Kadıköy çevresinde geçmiştir.

ATHENA ŞARKILARI NELERDİR?

Gökhan Özoğuz'un solisti olduğu Athena Grubu'nun albümleri:

One Last Breath (1993)
Holigan (1998)
Tam Zamanı Şimdi (2000)
Mehteran Seferi (EP) (2001)
Herşey Yolunda (2002)
US (2004)
Athena (2005)
İT (EP) (2006)
100 Şerefli Yıl (EP) (2007)
Pis (2010)
Altüst (2015)

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Ahmet Hakan Gökhan Özoğuz
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