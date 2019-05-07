Mynet Trend

Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 07.05.2019 07:50 | Son Güncelleme

Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde dereceye giren isim ve projeler ödüllerini aldı. Gecenin onur konuğu Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır oldu.

Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve özel tanıtım şirketinin ortaklığında, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen festivalin gala gecesi, Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Geceye Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

'79 YAŞINDA, GENÇ BİR SİNEMACI'

Atıf Yılmaz'ın, Türk Sineması'nın en genç yönetmenlerinden biri olduğunu dile getiren Deniz Türkali, "79 yaşında aramızdan ayrıldı, yarın tam 13 yıl olacak. Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika birşey" dedi.

'O SAHNE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER ALDIM'

Atıf Yılmaz ile bir anısını anlatan Kadir İnanır ise "Bir gün sete geç gittim, bana 'Senin yatağın çok mu sıcak?' dedi setin ortasında ki hiç öyle bir adam değildi Atıf Abi. O büyük usta karşısında sertleniyor olmanın, heyecanla mesleğe yeni başlamış birisinin yenilgisinin psikolojisi ile rolüme tam adapte olmuşum meğerse, yıkılmışım. Çektik sahneyi ve ben o sahne ile büyük ödüller aldım" diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kendi kültürümüzü kendimiz anlatabilecek şekilde 'Ne yapabiliriz?' düşüncesi ile bu festivale çok önem verdik. Bir takım engeller olacak ama elimizden geldiğinde, gücümüz yettiğince bundan sonraki yıllarda da genişleterek, daha fazla katkı sunarak bunu yürütmeye çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından kurmaca kategorisinde 'Kuyruk' isimli eseri ile Yiğit Hepsev, belgesel kategorisinde 'Kurbağa Avcıları' filmi ile Batuhan Kurt, animasyonda ise 'Bi İlaç' isimli çalışması ile birinci seçilen Furkan Han Mert ödüllerini aldı.

DHA

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktasıNeresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası
Avengers: Endgame'den yeni rekorAvengers: Endgame'den yeni rekor
'Fırıncının Karısı' geliyor'Fırıncının Karısı' geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atıf yılmaz sinema film mersin

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

Avengers: Endgame'den yeni rekor

Avengers: Endgame'den yeni rekor

'Fırıncının Karısı' geliyor

'Fırıncının Karısı' geliyor

Ünlü yönetmenden Erdoğan'a teşekkür

Ünlü yönetmenden Erdoğan'a teşekkür

Chicago Türk Film Günleri başladı

Chicago Türk Film Günleri başladı

Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.