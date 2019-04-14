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Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 14.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar son galibiyetini 19'uncu haftada Antalyaspor karşısında aldı.

Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, haftayı 36 puanla tamamladı. Son 9 maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, galibiyet hasretini ise 10 maça çıkardı.

Yeşil-beyazlılar ligdeki son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında oynadığı Antalyaspor karşısında 2-0'la aldı. Konyaspor, Antalyaspor maçının ardından Bursaspor ile 0-0, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 1-1, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0, Beşiktaş'a 3-2, Çaykur Rizespor'a 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Konyaspor, galabiyet hasretinin önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçında bitirmek için sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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