Atıl durumdaki park yenilenerek hizmete açıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde atıl durumda bulunan 5 bin metrekarelik alan üzerindeki Merkez Park yenilenerek hizmete açıldı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zaman aşımından dolayı kullanılamaz hale gelen ve adeta bağımlı gençlerin meskenine dönüşen Merkez Parkı baştan aşığı yeniledi. Çocuk oyun grupları, peyzaj mobilyaları, basketbol sahası, süs havuzu, ağaçlandırma ve çim ekimi yapılan park, törenle halkın hizmetine sunuldu. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti İl Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin yıllar önce belediye tarafından yaptırılan ancak zaman aşımına uğrayarak atıl durumda bulunan parkı onararak yeniden halkın hizmetine sunduğunu belirterek, “Kendisini kutluyorum. AK Parti olarak halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak benimsedik. Siyaset meydanlarında halkımıza vaad ettiğimiz her hizmeti tek tek yerine getiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bugün olduğu gibi yarınlarda da halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, 5 bin metrekare alan üzerinde atıl durumda bulunan parkı onararak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışma sonucunda parkta çocuk oyun grupları, peyzaj mobilyaları, basketbol sahası, süs havuzu, ağaçlandırma ve çim ekimi yapılarak halkın hizmetine sunduk. Parkımızın tarafını kameralarla donatarak, madde bağımlıların buraları mesken etmesinin de önüne geçmiş olduk. Çaldıran Belediyesi olarak halkımızın her kuruşuna Allah için sahip çıkarak halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda harcanmasından mesulüz. Her hizmeti Allah razısı ve halkımızın hayır duasını almak için yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler açılış kurdelesini keserek parkı gezdi.