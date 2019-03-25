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Atilla Mayda hayatını kaybetti!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü ritim saz sanatçısı Atilla Mayda’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Atilla Mayda hayatını kaybetti!

80’li yıllarda tüm Türkiye’de isim yapan TRT’nin usta ritim saz sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, “Ve Atilla Mayda da aramızdan ayrıldı!” başlıklı bir yazı yazarak duyurdu.

Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda olarak tanınıyordu!

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Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Küçüklük yıllarımda aynı apartmanda oturduğumuz ve komşumuz olan usta ritm saz sanatçısı Atilla Mayda’yı kaybettik. 80’li yıllarda ‘Ve Atilla Mayda’ ve ‘Haydaaa Atilla Mayda’ replikleri ile tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim olmuş, ismi dönemin komedyenlerinin repliklerinde ve halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak dolaşıyordu. Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nden bugün, 25 Mart 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek. Mekanı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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ATİLLA MAYDA KİMDİR?

TRT’nin radyo dönemleri ve siyah beyaz dönemlerine sanat müziği eserlerinde önemli bir sahne elemanı olan Atilla Mayda, o dönemlerde birçok kişi tarafından yakından takip edilen bir isimdi.


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Anahtar Kelimeler:
Atilla Mayda vefat

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