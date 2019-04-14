Mynet Trend

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edilen Atilla Taş sosyal medyada yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Atilla Taş, sosyal medya hesabından henüz sonuçlanmayan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’ya destek mesajı yayınladı.

Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Untitled-1

Şarkıcı bir süre önce YouTube kanalı açtı. Taş, "Atilla Taş tv" isimli kanaldan paylaşımlar yapmaya ise devam ediyor.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdiEzilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
'Öp beni büyük aşkım''Öp beni büyük aşkım'
Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu Atilla Taş

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı!

Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı!

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Pos makinesiyle taksitli fuhuş! Böyle yakalandılar

Pos makinesiyle taksitli fuhuş! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
DOĞRU SÖZE NEDİR. İŞTE BU KADAR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyda Düvenci Kanada'da aşk tazeledi

'Öp beni büyük aşkım'

Talat Bulut'tan Robert Downey Jr paylaşımı! 'ABD'de salgın oldu'

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Ünlü şarkıcı Pınar Aylin baston kullanıyor!

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ariel Winter son haliyle şoke etti! 'Kalçamı geri istiyorum'

Bu halinden eser yok! 'Kalçamı geri istiyorum'

Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.