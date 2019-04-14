Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Atilla Taş, sosyal medya hesabından henüz sonuçlanmayan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’ya destek mesajı yayınladı.
Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” şeklinde paylaşım yaptı.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Şarkıcı bir süre önce YouTube kanalı açtı. Taş, "Atilla Taş tv" isimli kanaldan paylaşımlar yapmaya ise devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme
Sakız çiğmeyi, gargara yapmayı bırakın! Bakın neye neden oluyor
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 1 yorum