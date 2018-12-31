TREND

Atın arkasına bağlanan 'bidon' ile kızak keyfi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

Sivas'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kızak yapanlar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.

Sivas'ta yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kimine çile olurken kimine ise eğlence oluyor. Kar yağışını fırsat bilen Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri atın arkasına iple bağladıkları 'bidon'u kızağa çevirdi. Kızağa çevrilen 'bidon' ile doyasıya eğlenenler zaman zaman düşse de eğlenceli vakitler geçirdi.

Bidona binenler, kar üstünde yokuş aşağı giden atın arkasında keyifli anlar yaşadı. Atın arkasına bağladıkları bidonla kızak keyfi yaşayan Kaan Aktağ,"Atlı kızak yaptık. Sivas'ın en çok beklediği mevsim kış, çok eğlenceli bir şey bulduk. Biraz eğlenebildik. Gençler olarak eğlenmeyi seviyoruz. Kış geldi bunlar bize çok büyük eğlence oluyor." dedi. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı kar keyfi ilgi gördü. (HA)

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Gri bulutların arasında belirdiGri bulutların arasında belirdi
Okullar tatil olunca valiye teşekkür ettiOkullar tatil olunca valiye teşekkür etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas kar bidon

En Çok Okunan Trend Haberler

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı o diziye gitti

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı o diziye gitti

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

Tuvalette Facebook'a bakarken, küvette...

Tuvalette Facebook'a bakarken, küvette...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya bu kazayı konuşuyor! Metrelerce uzaktan koşarak geldi

Dünya bu kazayı konuşuyor!

Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Kabine girince fark etti! Klozetin içinde korkutan görüntü

İçeri girince fark etti!

Gökyüzünde kayda geçen gizemli alev topu videosu merak konusu oldu

Gri bulutların arasında belirdi

Okulları kar nedeniyle tatil eden valiye böyle teşekkür etti

Okullar tatil olunca valiye teşekkür etti

Filistin Ligi'nde hakem ezan okununca maçı durdurdu

Ezan okununca maçı durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.