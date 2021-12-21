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  4. Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

21.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emel Özkızıltaş Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bugün Ne Giysem?' programıyla dikkat çekmiş ve farklı zamanlarda Mehmet Ali Erbil ile Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Çarkıfelek programının sunuculuğunu yaparak ününe ün katmıştı. Instagram'da da oldukça aktif olan Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği şaşırttı.

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

Sevilen yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek'in bir zamanlar sunuculuğunu yapan Emel Özkızıltaş programdaki sempatik tavırları ile oldukça konuşulmuştu. Kariyerinin yanı sıra şimdilerde Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme gelen Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

ATIN ÜSTÜNDEKİ POZLARI INSTAGRAM'I SALLAMIŞTI

Emel Özkızıltaş geçtiğimiz aylarda siyah kıyafetiyle siyah atın üstünde poz vermiş ve bu poz Instagram'da beğeni yağmuruna tutulmuştu. Moda yarışması olan İşte Benim Stilim'de 2014'te birinci olan Emel Özkızıltaş tarzıyla da dikkat çekti.

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

İŞTE EMEL ÖZKIZILTAŞ'IN ASIL MESLEĞİ

Ekranların tanınan simalarından olan Emel Özkızılta'şın asıl mesleği uçak kabin memurluğudur.

İşte Emel Özkızıltaş'ın Instagram pozları...

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

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Anahtar Kelimeler:
Emel Özkızıltaş Mehmet Ali Erbil Onur Büyüktopçu
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