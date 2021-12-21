Atın üstündeki pozları binlerce beğeni almıştı! Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş...

Sevilen yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek'in bir zamanlar sunuculuğunu yapan Emel Özkızıltaş programdaki sempatik tavırları ile oldukça konuşulmuştu. Kariyerinin yanı sıra şimdilerde Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme gelen Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

ATIN ÜSTÜNDEKİ POZLARI INSTAGRAM'I SALLAMIŞTI

Emel Özkızıltaş geçtiğimiz aylarda siyah kıyafetiyle siyah atın üstünde poz vermiş ve bu poz Instagram'da beğeni yağmuruna tutulmuştu. Moda yarışması olan İşte Benim Stilim'de 2014'te birinci olan Emel Özkızıltaş tarzıyla da dikkat çekti.

İŞTE EMEL ÖZKIZILTAŞ'IN ASIL MESLEĞİ

Ekranların tanınan simalarından olan Emel Özkızılta'şın asıl mesleği uçak kabin memurluğudur.

İşte Emel Özkızıltaş'ın Instagram pozları...





