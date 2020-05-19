MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!

Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle yavaşlamıştı. Diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!

Karantina günlerinde OGM Pictures imzalı dizinin 8 bölümlük 3. sezonunu kimin yöneteceği de belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce Hakan Muhafız'ı yazan Atasay Koç, Cansu Çoban ve Merih Aslan'ın kaleme aldığı dizinin 3. sezonunu Burcu Alptekin yönetecek.

Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun 3. sezonda da rol almaya devam edeceği dizide hikâye değişikliği yaşanacak. Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise salgın riski sürdüğü için henüz netleşmedi. (Kaynak: tv100.com)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Kenan'dan annelik hediyesiKenan'dan annelik hediyesi
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir

Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak açtık bekliyoruz

Kucak açtık bekliyoruz

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal’a ‘annelik’ hediyesi!

Kenan'dan annelik hediyesi

Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı

Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı

Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı

Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.