MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Atiye hayranlarına müjde! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 3. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atiye hayranlarına müjde! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 3. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

22.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Atiye hayranlarına müjde! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 3. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Popüler dijital içerik platformu olan Netflix’te yayınlanan orijinal Türk dizisi Atiye’nin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durulmuştu. İlk iki sezonuyla büyük ses getirmeyi başaran Atiye dizisinin yeni sezonu merak konusu oldu. Üçüncü sezonuyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Atiye dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Peki Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix’in en çok ses getiren yapımları arasında yer alan Atiye dizisinin 3. sezonu için adeta nefesler tutuldu. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizisinin yeni sezonu çekimleri başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri durdurulan dizi alınan tedbirlerle yeniden başladı. Netflix’in ilerleyen günlerde dizinin yeni sezon tarihi açıklaması bekleniyor.

BEREN SAAT’TEN AÇIKLAMA

BEREN SAAT

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Atiye’nin 3. sezonuyla final yapması beklenirken Saat, “Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun” notunu eklemişti.

ATİYE KONUSU

ATİYE KONUSU

Şengül Boytaş'ın "Dünyanın Uyanışı" kitabından esinlenerek ekranlara uyarlanan Atiye dizisinin konusu aslında bir kendini bulma hikayesi de içeriyor. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile Atiye, başta Göbeklitepe olmak üzere Anadolu'nun doğal güzellikleri ve kültürel mirasını da dünyaya tanıttı. Atiye dizisi konusu ve oyuncuları ile Türk dizi tarihine spiritüel bir kadın süper kahraman hediye etti.

İstanbul'da ailesi ve erkek arkadaşı Ozan ile mutlu, konforlu bir hayat süren genç ressam Atiye, çocukluğundan beri aynı sembolü resmeder. Arkeolog Erhan ise babasının izinde dünyanın en önemli kazı alanlarından biri olan Göbeklitepe'de kazı çalışmalarını yürütür. Atiye'nin çizmekten kendini alamadığı sembolü Erhan'ın kazı alanında bulması ile olaylar başlar. Ortaya çıkan bu sembol neyi ifade ediyor? Atiye ve Erhan'ı zaman ve mekandan bağımsız olarak bağlayan bu gizem ne? Tesadüflerin altında yatan mistik gerçeklere doğru yol alan Atiye'nin yolculuğu bir son bulacak mı?

ATİYE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

OYUNCULAR

Atiye (Beren Saat)

Nişanlısı Ozan ile evlenmek üzere olan Atiye, zihnindeki görüntülerin peşine düşer. Her şeyin anahtarı olan bir simge ve gördüğüne kimseyi inandıramadığı yaşlı bir kadın onu arkeolog Erhan'a bağlar. Zaafları ve aile geçmişinden taşıdıklarıyla Atiye, kendi iç dünyasıyla ilgili bir arayışa çıkarken giriştiği macera ve yaşadıklarıyla hayatındaki herkesi derinden etkiler.

Erhan (Mehmet Günsür)

Kendisini Göbeklitepe kazılarına adayan Doçent Erhan, geçmişinin izlerini taşıdığından habersiz Atiye ile tanışır. Tek başına bir gizemi çözmeye çalışan Erhan için anahtar acaba Atiye midir? Yoksa Erhan, Atiye'nin dönüşümüne eşlik etmesi gereken bir kader arkadaşı mıdır?

Ozan (Metin Akdülger)

Atiye'ye bağımlılık derecesinde düşkün olan nişanlısı Ozan, babasının gölgesi altında her geçen gün ezilir. Hayatını "Serdar Bey'in oğlu" olarak sürdüren Ozan, davranışlarından pişmanlık duymaz, kendini sorgulamaz. Sahip olduğu tek zaferin Atiye olduğuna inanan Ozan, onu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar.

Cansu (Melisa Şenolsun)

Duyguları ile hareket eden neşeli ve sevgi dolu Cansu, taşıdığı bir sırrın ağırlığı ile ezilir. Çok sevdiği ve her fırsatta desteğini esirgemediği ablasının dönüşüm yolculuğu Cansu'nun da kaderini belirler.

Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Fark eden 'keşke görmeseydim' diyorFark eden 'keşke görmeseydim' diyor
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

Akıllara durgunluk veren olay: Sevgililerin planı kanlı bitti

Akıllara durgunluk veren olay: Sevgililerin planı kanlı bitti

Bomba bir diziyle dönüyor!

Bomba bir diziyle dönüyor!

Aşı olduktan sonra paylaştı, çevresindekilerin fikirleri değişti

Aşı olduktan sonra paylaştı, çevresindekilerin fikirleri değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!

Yarışmayla ilgili şaşırtan karar! Seray Sever açıkladı

Sherlock’un yeni projesi belli oldu: The 39 Steps

Sherlock’un yeni projesi belli oldu

Canlı yayındaki taciz olayından sonra şimdi bir de bu! Jennifer Aniston’ın tikini fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

Fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrılacak mı?

EDHO'da şok sahne! O isim öldü mü?

Çukur 117. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Kulkan ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Çukur'a veda mı ediyor?

Alev Alev 16. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! İskender ve Ömer arasında büyük gerilim!

Alev Alev'de İskender ve Ömer arasında büyük gerilim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.