Atiye hayranlarına müjde! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 3. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in en çok ses getiren yapımları arasında yer alan Atiye dizisinin 3. sezonu için adeta nefesler tutuldu. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizisinin yeni sezonu çekimleri başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri durdurulan dizi alınan tedbirlerle yeniden başladı. Netflix’in ilerleyen günlerde dizinin yeni sezon tarihi açıklaması bekleniyor. BEREN SAAT’TEN AÇIKLAMA Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Atiye’nin 3. sezonuyla final yapması beklenirken Saat, “Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun” notunu eklemişti. ATİYE KONUSU Şengül Boytaş'ın "Dünyanın Uyanışı" kitabından esinlenerek ekranlara uyarlanan Atiye dizisinin konusu aslında bir kendini bulma hikayesi de içeriyor. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile Atiye, başta Göbeklitepe olmak üzere Anadolu'nun doğal güzellikleri ve kültürel mirasını da dünyaya tanıttı. Atiye dizisi konusu ve oyuncuları ile Türk dizi tarihine spiritüel bir kadın süper kahraman hediye etti.

İstanbul'da ailesi ve erkek arkadaşı Ozan ile mutlu, konforlu bir hayat süren genç ressam Atiye, çocukluğundan beri aynı sembolü resmeder. Arkeolog Erhan ise babasının izinde dünyanın en önemli kazı alanlarından biri olan Göbeklitepe'de kazı çalışmalarını yürütür. Atiye'nin çizmekten kendini alamadığı sembolü Erhan'ın kazı alanında bulması ile olaylar başlar. Ortaya çıkan bu sembol neyi ifade ediyor? Atiye ve Erhan'ı zaman ve mekandan bağımsız olarak bağlayan bu gizem ne? Tesadüflerin altında yatan mistik gerçeklere doğru yol alan Atiye'nin yolculuğu bir son bulacak mı? ATİYE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ Atiye (Beren Saat) Nişanlısı Ozan ile evlenmek üzere olan Atiye, zihnindeki görüntülerin peşine düşer. Her şeyin anahtarı olan bir simge ve gördüğüne kimseyi inandıramadığı yaşlı bir kadın onu arkeolog Erhan'a bağlar. Zaafları ve aile geçmişinden taşıdıklarıyla Atiye, kendi iç dünyasıyla ilgili bir arayışa çıkarken giriştiği macera ve yaşadıklarıyla hayatındaki herkesi derinden etkiler. Erhan (Mehmet Günsür) Kendisini Göbeklitepe kazılarına adayan Doçent Erhan, geçmişinin izlerini taşıdığından habersiz Atiye ile tanışır. Tek başına bir gizemi çözmeye çalışan Erhan için anahtar acaba Atiye midir? Yoksa Erhan, Atiye'nin dönüşümüne eşlik etmesi gereken bir kader arkadaşı mıdır?