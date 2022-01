Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?

Atla Gel Şaban, Türk sinemasının sevilen işlerinden biri. Kemal Sunal'ın başrolde olması filmin popüler olmasında büyük bir etken. Komedi türündeki film birçok kez televizyonda gösterilmesine rağmen hala izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapımlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. İşte Atla Gel Şaban filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Atla Gel Şaban filmi fakir bir adam olan Niyazi’yi odak noktasına almaktadır. Atla Gel Şaban, bir fabrikada az bir maaş ile çalışan Niyazi’nin mahalleliye olan borçları sebebiyle at yarışına merak sarmasıyla başlayan olayları anlatır. İşine gitmek için minibüse bindiği sırada at yarışı oynayan Niyazi, akşam sonuçları öğrendiğinde at yarışını kazandığını öğrenir. Ancak ne yazık ki kuponu yatırmamıştır. Her gün işe giderken minibüsün içinde at yarışı oynayıp kendini sınayan Niyazi, tüm yarışları tutturduğunu görür.

Niyazi’nin durumuna şahit olan bir adam ise bu durumu mafya babası Kazım’a bildirir. Niyazi’den kendisi için at yarışı oynamasını isteyen Kazım, bu sayede servetine servet katmayı planlar. İsteğinin gerçekleştirilmesi için Niyazi’yi alıkoyan Kazım, at yarışı sonuçlarını görünce hüsrana uğrar. Niyazi bu sefer at yarışını kazanamamıştır. At yarışışını her sabah minibüsün içerisindeyken oynadığını söyleyen Niyazi, aynı atmosfer olmadan ilham gelmediğini söyler. Bunun üzerine Kazım’ın adamları, Niyazi’ye ilham gelmesi için gereken ortamı ayarlamaya çalışır.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Atla Gel Şaban filminin oyuncu kadrosu ve ana karakterleri şu şekilde:

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

ATLA GEL ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekilmiştir. At yarışına ilişkin sahnelerde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır.