Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?

Atla Gel Şaban, Türk sinemasının sevilen işlerinden biri. Kemal Sunal'ın başrolde olması filmin popüler olmasında büyük bir etken. Komedi türündeki film birçok kez televizyonda gösterilmesine rağmen hala izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapımlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. İşte Atla Gel Şaban filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...
Atla Gel Şaban filmi fakir bir adam olan Niyazi’yi odak noktasına almaktadır. Atla Gel Şaban, bir fabrikada az bir maaş ile çalışan Niyazi’nin mahalleliye olan borçları sebebiyle at yarışına merak sarmasıyla başlayan olayları anlatır. İşine gitmek için minibüse bindiği sırada at yarışı oynayan Niyazi, akşam sonuçları öğrendiğinde at yarışını kazandığını öğrenir. Ancak ne yazık ki kuponu yatırmamıştır. Her gün işe giderken minibüsün içinde at yarışı oynayıp kendini sınayan Niyazi, tüm yarışları tutturduğunu görür.
Niyazi’nin durumuna şahit olan bir adam ise bu durumu mafya babası Kazım’a bildirir. Niyazi’den kendisi için at yarışı oynamasını isteyen Kazım, bu sayede servetine servet katmayı planlar. İsteğinin gerçekleştirilmesi için Niyazi’yi alıkoyan Kazım, at yarışı sonuçlarını görünce hüsrana uğrar. Niyazi bu sefer at yarışını kazanamamıştır. At yarışışını her sabah minibüsün içerisindeyken oynadığını söyleyen Niyazi, aynı atmosfer olmadan ilham gelmediğini söyler. Bunun üzerine Kazım’ın adamları, Niyazi’ye ilham gelmesi için gereken ortamı ayarlamaya çalışır.
Atla Gel Şaban filminin oyuncu kadrosu ve ana karakterleri şu şekilde:
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
Atla Gel Şaban filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekilmiştir. At yarışına ilişkin sahnelerde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır.
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