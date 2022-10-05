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Atla Gel Şaban'ın Mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

05.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1984 yılında yayınlanan, başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin paylaştığı Atla Gel Şaban filmi, yıllar geçse de Türk sinemasının kıymetli yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Atla Gel Şaban filminde hayat verdiği 'Mafya Kazım' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı.

Atla Gel Şaban'ın Mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

Yeşilçam'da canlandırdığı mafyatik karakterle ünlenen Dinçer Çekmez'in kardeşi de çok ünlü çıktı.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

1940 yılında İstanbul'da doğan Dinçer Çekmez, Kabataş Lisesi'ni tamamladıktan sonra Şehir Tiyatroları'na girdi. ''19 yaşımdan beri tüm başroller kafaama yıkıldı'' diyen Dinçer Çekmez, tiyatroda kendisine önemli roller verilmesinin, arkadaşları arasında kıskançlığa neden olduğunu itiraf etmişti.

TİYATROYU BIRAKMASI İÇİN ÜÇ KATI PARA TEKLİF ETTİLER

Şabanoğlu Şaban, Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, Şaban Askerde, İnek Şaban, Şaban Askerde ve Süt Kardeşler gibi güçlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan Dinçer Çekmez, tiyatroyla bağını hiçbir zaman koparmadı.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

Kendisine kamera önü oyunculuğu için üç katı ücret teklif edildiğini belirten Çekmez, ''Hiç kimse bana tiyatroyu bıraktıramadı'' demişti.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

2013 yılında lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Dinçer Çekmez, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti. İki evlilik gerçekleştiren Dinçer Çekmez'in bir kızı var.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

KARDEŞİNİ GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

Dinçer Çekmez'in kardeşinin, ünlü oyuncu Metin Çekmez olduğunu duyanlar hayret etti.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

Metin Çekmez, başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası 'Rıza' karakterine hayat veriyordu.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

Abisi Dinçer Çekmez'den 5 yaş küçük olan Metin Çekmez, Atla Gel Şaban filminde Dinçer Çekmez ile birlikte rol almıştı.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

En son 2018 yılında 'Adı Zehra' isimli dizide rol alan Metin Çekmez, dil kökü kanseri nedeniyle 2021 yılında vefat etti.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

''SEN KAL, BEN GİDİYORUM''

Abisinin tiyatro konusunda kendisinden çok daha yetenekli olduğunu söyleyen Metin Çekmez, ''Abimin konuşması güzeldi, o bir iki laf ediyordu, ben hiç konuşmuyordum. Abime 'Sen kal, ben gidiyorum' dedim ve tiyatroyu bıraktım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

Atla Gel Şaban'ın mafya Kazım'ının kardeşini görenler şaştı kaldı! Adını Feriha Koydum'un yıldızı çıktı

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