Atlantis gerçek mi? Sadece bir efsane olmayabilir!

Platon'dan sonra yüzyıllar boyunca kayıp kıtalar hakkında bir dizi efsaneler ve kurgular ortaya atıldı. Ancak yapılan yeni araştırmalar Atlantis benzeri batık kent ve kıtaların efsaneden ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre Platon'un haklılık payı var. Onun hayal ettiği ölçüde olmasa da batık kıtalar gerçek ve insanlık tarihi boyunca büyük etkileri oldu.

Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi'nden yer bilimci Douwe van Hinsbergen, 'Büyük Adria' olarak bilinen, kayıp kıtaların en dramatiklerinden birini araştırıyor.

UZMANLAR BÜYÜK ADRİA'NIN GİZEMİNİ AYDINLATIYOR

Eylül ayı başlarında Gondwana Araştırma Dergisi'nde yayımlanan bir makalede Van Hinsbergen ve meslektaşları, ilk kez 'Büyük Adria'yı tam olarak ortaya çıkarmak için Akdeniz altındaki ve etrafındaki kayaları inceledi. Van Hinsbergen elde ettikleri veriler ışığında söz konusu kayaları "Muazzam, Grönland kadar bir büyüklüğü ve şekli var." şeklinde tanımlıyor.

'Greater Adria' tamamen batık durumda, üstelik okyanusun değil Güney Avrupa ülkeleri altına gömülü. Uzmanlara göre tahmini olarak 140 milyon yıl önce iki kıta çarpışmaya başladı. Bu süreçte Büyük Adria tamamen gömüldü ve çoğunlukla şu anki İtalya, Yunanistan ve Baltık ülkeleri altında kaldı.