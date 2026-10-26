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Pes dedirten 'iPhone' hırsızlığı! Apple'ın aldığı önlem gündem oldu

Apple'ın, iPhone iadelerinde yaşanan usulsüzlükleri önlemek amacıyla mağazalarında yeni bir sistemi kullanıma sunmaya başladığı bildirildi. Yeni özellik sayesinde iPhone'ların kutuları açılmadan taranarak cihazların eksiksiz olup olmadığı kontrol edilebilecek.

Pes dedirten 'iPhone' hırsızlığı! Apple'ın aldığı önlem gündem oldu
Enes Çırtlık

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, bazı kişilerin iPhone veya diğer ürünleri satın aldıktan sonra kutudaki aksesuarları, cihazın içindeki bileşenleri ya da cihazın tamamını çıkararak kutuyu iade etmeye çalışması nedeniyle giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya. Bu kişiler, mağaza çalışanlarının eksiklikleri fark etmeyeceğini umarak iade işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor.

Pes dedirten iPhone hırsızlığı! Apple ın aldığı önlem gündem oldu 1

APPLE, IPHONE KUTULARINI AÇMADAN KONTROL EDEBİLECEK

Gurman, Apple mağazası çalışanlarına genellikle iade edilmek istenen iPhone'ların kutularını açarak içeriğini doğrulama talimatı verildiğini belirtti. Gurman'a göre şirket, stok israfını azaltacak yeni bir çözüm geliştirdi.

Pes dedirten iPhone hırsızlığı! Apple ın aldığı önlem gündem oldu 2

Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre Apple, mağaza çalışanlarına iPhone'ları kutularından çıkarmadan tarayabilen ve cihazların tamamen sağlam ve eksiksiz olduğunu doğrulamak için tanılama testleri gerçekleştirebilen bir cihaz sağladı.

Böylece iPhone kutuları açılmadan kontrol edilebilecek ve iade edilen ürünler, kutuları mühürlü şekilde yeniden stoğa alınabilecek. Gurman, Apple'ın bu özelliği söz konusu cihazlarda bülteninin yayımlandığı ayın başlarında kullanıma sunmaya başladığını belirtti.

Pes dedirten iPhone hırsızlığı! Apple ın aldığı önlem gündem oldu 3

Apple mağazası çalışanları, aynı cihazları iPhone'ları kutularından çıkarmadan iOS güncellemelerini yüklemek için de kullanıyor. Daha yakın zamanda ise bu cihazlara, iPhone Duo'nun kurulum ekranına kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı ekleme özelliği de kazandırıldı.

Kaynak: MacRumors

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Apple iPhone hırsızlık Apple Store iade
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