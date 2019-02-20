Mynet Trend

ATM'den para çekenler dikkat! Kopyalama düzeneği...

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir bankanın ATM'sine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, bir polis memurunun dikkati sayesinde bulundu. Kopyalama düzeneğini yerleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i Denizli'de, 2'si Aydın'da yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

ATM'den para çekenler dikkat! Kopyalama düzeneği...

Geçen 11 Şubat günü, çoğunlukla adliye ve vergi dairesi çalışanlarının kullandığı İnönü Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye para çekmeye giden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, kart okuma yuvası içerisine, gri renge boyanmış, plastik iç kısmında devreler ve batarya bulunan bir kopyalama düzeneği yerleştirildiğni fark etti. Durumu meslektaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çıkarılan düzenek, parmak izi ve teknik incelemeye alındı. Polis ayrıca ATM ile cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polsi, 18 Şubat günü Aydın merkez ile İncirliova ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüpheliler N.S.D.(28) ve M.K.(27) yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüphelinin, cep telefonlarındaki mesajlardan kopyalama düzeneğini Denizli'de yaşayan M.T.'den(41) aldıkları belirlendi. İki suç ortağının gözaltına alındığıın öğrenen M.T. kaçmak için geldiği Denizli Tren Garı'nda dün yakalandı. Kuşadası ve Denizli Polisi'nin ortak operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alınan M.T. Kuşadası'na getirildi.

ATM

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyorTürkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATM Aydın Kuşadası kart polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Kızının odasında gördü, sinir krizi geçirdi

Kızının odasında gördü, sinir krizi geçirdi

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı! 2 yıl sonra yeniden sağlığına kavuştu

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan 'kanguru faresi' Tunceli'de görüntülendi!

'Kanguru faresi' Tunceli'de görüntülendi!

Eksi 20 derecede tek tek topluyor! Nedenini duyan duygulanıyor

Eksi 20 derecede çıplak elle tek tek topluyor!

AK Partili adayı görünce, 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki...

'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara nöbetçi nüfus müdürlüğü müjdesi

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.