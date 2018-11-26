Attan düşen efsane jokey Halis Karataş ölümden döndü

Efsane Jokey Halis Karataş büyük bir kaza atlattı. Ateşbibi isimli safkan ile Adana pistinde devrilen Karataş kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yıkılmaları ile birlikte aynı zamanda arkadan gelen safkanların da üzerlerinden geçtiği ikiliye, koşuyu en arkada takip eden Cibekoğlu ve jokeyi Velat Demir de takılınca, bu ikili de benzer bir şekilde devrilerek çok ciddi bir tehlike atlattı.

Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü.

