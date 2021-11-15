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ATV'den flaş karar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine Destan dizisi geliyor! İşte yayın tarihi

15.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yeni dizisi Destan'ın yayın tarihi belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu iptal edilmesinin ardından, ATV yönetimi salı akşamları Destan'ı seyirci karşısına çıkarak. Son olarak Hercai dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisindeki savaşçı Akkız rolünü canlandıracak. Destan dizisinin 1. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yıllardır ATV'de salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine Destan geliyor. EDHO'nun yapımcıları ile kanal yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında, fenomen dizinin yeni sezonu iptal edilmişti. Hayranları EDHO ile ilgili bir sürpriz beklerken, ATV ise salı akşamları yeni dizi Destan'ı seyirci karşısına çıkaracak. Dizinin ilk bölümü 23 Kasım Salı akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

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Başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinde Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu alınıyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Destan dizisinde savaşçı Akkız rolünü canlandıracak.

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DESTAN'IN OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI

Destan’ın oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney yer alıypr.

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DESTAN DİZİSİ KONUSU

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.
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Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ebru Şahin Destan dizisi
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