Atv Kardeşlerim 74. bölüm ÖZETİ! Kardeşlerim 74. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim bu akşam 74. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisinde bu hafta yine beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Kardeşlerim'in yeni bölümünde; Süsen katil mi oldu? Akif ve Süsen yeni bir plan mı yapacak? Gerçekler ortaya çıkacak mı? Doruk ve Asiye arasında neler olacak? tüm bu sorular yanıtlarını bulacak.

KARDEŞLERİM 74. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

ATV KARDEŞLERİM 74. BÖLÜM ÖZETİ!

Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar.

Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir.

Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir.

Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.

Kardeşlerim dizisi, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

