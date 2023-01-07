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Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrılıyor mu?

07.01.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisi bu akşam 74. bölümüyle ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Leyla ve Süsen, Ömer'in doğum gününde yeniden karşı karşıya geldi. İki genç kızın tartışması feci bir sonla bitti. Yaşanan arbedede Leyla merdivenlerden yuvarlandı. Bu durum akıllara Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrılıyor mu? gibi soruları getirdi. İşte tüm detaylar...

Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrılıyor mu?

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 74. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Leyla'yı durdurmak isteyen Süsen onun merdivenlerden düşmesine neden olmuştu. Bu sahne sonrası yeni bölümde Leyla'nın hızla hastayene kaldırıldığı görülüyor. Peki, Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin projeden ayrılıyor mu? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Kardeşlerim 74. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Kardeşlerim 74. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

KARDEŞLERİM LEYLA ÖLECEK Mİ?

Leyla ve Süsen, Ömer'in doğum gününde yeniden karşı karşıya geldi. İki genç kızın tartışması feci bir sonla bitti. Yaşanan arbedede Leyla merdivenlerden yuvarlandı.

Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir.

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Olayın ise görgü şahidi kardeşi Ömer'den nefret eden Sarp'tı. Sarp gördüklerini herkese anlatacak mı? Merdivenlerden yuvarlanan Leyla yaşayacak mı? Ömer gerçekleri öğrenecek mi?

Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in yaşayıp yaşamayacağını bu akşam ki yeni bölümde hep birlikte öğreneceğiz.

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KARDEŞLERİM LEYLA KİMDİR?

Tehlikeli riskler almaktan sakınmayan, sınırlarda gezen, deli dolu, atarlı bir genç kız olan Leyla; tıpkı kardeşi Tolga gibi alaycı, kendine has adalet anlayışıyla, sözünü kimseden esirgemeyen birisidir. Çekici ve alfa hareketleriyle, Ataman Koleji kraliçelik tacının yeni ve güçlü adaylarındandır.

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