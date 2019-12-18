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ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül olayında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ın arama çalışmaları devam ederken olay ile ilgili Zeynep Ergül'ün ağabeyinin canlı yayında itirafı olay oldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Erbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyor. Olay ile ilgili en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Erbay. Cahit Erbay'ın canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

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Kızını aramaya Müge Anlı'nın programı gelen Zeynep Ergül'ün çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında Zeynep hanım bu iddiaları reddederken bir itiraf ta ağabey Cahit Ergül'den geldi.

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Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi. Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Erbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanladı "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.

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'KUYUYU GÖSTERİRİM'

Zeynep Ergül ile birlikte ağabey Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyu hakkında "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm..." itirafında bulundu. Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Cahit bey "2 saat içerisinde de o kuyuyu bulurum. Ama içerisinde Mehmet Muharrem mi var başkası mı bilemem?" açıklamasını yaptı.

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'YERİNİ GÖSTERİRİM'

Kavga konusu olan bağ evinini bahçesinde açtırdığı kuyunun yerini göstereceğini söyleyen Cahit Ergül kuyunun yerini Müge Anlı'nın ekibine gösterdi. Ergül kuyunun yerinin istenirse yetkililere de gösterebileceğini söyledi.

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'PARÇALANIP ATILMIŞ OLABİLİR'

Cahit Ergül "Kaybolan Mehmet Erbay enli boylu bir adamdı yanı babayiğitti biraz. Eşilen kuyuların çapı 40-50 santimdir. Kahveci Mehmet'i atsan kuyuya girmez. Söylemek istediğim şu parçalanıp atılmış olabilir" açıklaması ile herkesi şoke etti.

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BİZİM HAKKIMIZ NE OLACAK?

Cahit Ergül ile kayıp Mehmet Erbay arasındaki en büyük tartışma konusu olan bağ evinin durumu ile ilgili Büşra Erbay babasına verilen kayıp senedi ve tüm mal varlıklarına konulan haciz kararını hatırlattı. Büşra, Cahit beyle canlı yayında yüzleşerek "305 bin TL senet vermiş babam sana. Sende babama 200 bin TL senet vermişsin. Babamın sana verdiği senet ortada sen hacze vermişsin...Ben 200 bin TL lik olanı senedi vermek istiyorum senin adına o nerede...Bizim hakkımız nerede babamın hakkı nerede? Bizim hakkımız ne olacak?" sorusunu yönetti.

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'15 GÜN GEÇTİ TAPU DEVRİ FALAN YOK...'

Bu sorular karşısında ise Cahit Erbay "Ben sana ekran başındakilerin önünde söz veriyorum 80 bin TL olan haczi kaldıracağım ama bana biraz mühlet ver" açıklamasını yaptı. Büşra ise babasının verdiği senedi sorduğunda ise Cahit bey "200 bin senedi verdim tapumu devret dedi. 15 gün geçti tapu felan devri yok. Mehmet ne oldu dedim tapuyu ne yapacaksın dedim. Oda bana ben sana tapu vermeyeceğim dedi. Bende sen bana 300 bin TL senet vereceksin dedim...." açıklaması ile Cahit Ergül'ün kavga konusu olan bağ evinin tüm hissesini elindeki tartışmaları senedi kullanarak üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

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SENETLERLE EVİ ÜZERİNE GEÇİRDİ

Geçen günlerde canlı yayında sahte senet düzenlediği sözlerine itiraz eden Cahit Ergül önceki programda sahte senet düzenlediğin itiraf etmişti. Bu senetlerle evi üzerine geçiren Cahit bey Mehmet Erbay'ın ailesini de borçlu gösterdi.

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KOLU SARGILI YAYINA BAĞLANDI

Kolu sargılı olarak canlı yayına katılan Zeynep hanım ise başta ağabeyi olmak üzere akrabaları tarafından ölümle tehdit ediliğini söyledi. Bu suçlamaya canlı yayında yalanlayana Cahit Ergül "Ben Zeynep hanıma şimdiye kadar hiç vurmadım" dedi.

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ENGELLİ RAPORU ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Zeynep Ergül'ün yaptığı her olay sosyal medyada gündem olurken kolunun canlı yayında hangi doktora sargı yaptırdığını açıklayamadı. Program devam ederken Müge Anlı'ya mesaj atan doktor ise "Zeynep hanım 9. ayda tekerlekli sandalyeye hastaneye geldi. Nöroloji,Fizik tedavi psikiyatri bölümünde gezmiş. Konuşamıyorum yürüyemiyorum gibi davranarak engelli raporu almaya çalışmış. Ancak durum doktorlarımız tarafından anlaşılınca kendisine not verilmemiş..." açıklamasını yaparak Zeynep hanımın bütün oyunlarını ortaya çıkarttı.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı ZEYNEP ERGÜL muharrem erbay

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Deli misiniz divane misiniz? Bunlar nasıl insanlar hayret birşey. Her geçen gün başkalarının adına biz utanıyoruz. Yazık
az tiplere bak dövün hepsini atın içeri yatsınlar
hanı bunun cezası devleti dolandırmaya çalışıyor
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