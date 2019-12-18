ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül olayında yeni gelişme!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Erbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyor. Olay ile ilgili en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Erbay. Cahit Erbay'ın canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

Kızını aramaya Müge Anlı'nın programı gelen Zeynep Ergül'ün çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında Zeynep hanım bu iddiaları reddederken bir itiraf ta ağabey Cahit Ergül'den geldi.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi. Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Erbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanladı "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.