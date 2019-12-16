Müge Anlı'da ikinci 'Palu' vakası! Canlı yayında şoke eden itiraf

Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ün evine geldi ve sorgusunu almak için karakola gitti. Zeynep hanım "Eski eşim Ercan'ı ağabeyim Cahit bıçakladı" açıklamalarını verdiği ifade de tekrarladı.

2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay Müge Anlı'nın programına katılan Zeynep Ergül'ün açıklamaları sonucunda tekrardan gündeme geldi. Zeynep hanımın çevresindekilerin "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." anlattığı ortaya çıktı. Ancak bu iddiaları canlı yayına reddetti Zeynep hanım.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.

Zeynep hanım karakolda ifade verdiği sırada ise eniştesinin bıçaklamakla suçlanan Cahit Ergül'de Jandarma tarafından karakola çağrıldı. Cahit Ergül ifade verdikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaparken yaptığı itiraf ise herkesi şoke etti.

Ayrıca Mehmet Muharrem Erbay'ın kaybıyla suçlanan Cahit bey canlı yayında imamlığına laf edilmesini eleştirdi. Cahit Ergül'de Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyuyu bildiğini söyledi ve şu açıklamları yaptı;

'DÜNYADA EN SON İMAM OLACAK ADAM BENDİM'

"Canlı yayında kocaman Avukat sen hatipsin hitabetin şöyle, sen şöyle cümle kurarsın...İnsan içine çıkmaz oldum ya. Ne dediysem onun arkasındayım ben. Ben hoca falan değilim. Sadece Türkiye değil bu Dünya'da en son imam olacak adam bendim ama Allah takdir etti ben ne yapayım ya.."

Cahit bey kuyu hakkında; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Bu gün canlı yayında ise Cahit Ergül bu sözleri hakkında "Öyle bir kuyu var ama içinde Mehmet Muharrem Erbay mı var başka bir mi var bilmiyorum. Gidip kuyuyu gösterebilirim ama ben Mehmet Muharrem Erbay'a ne oldu bilmiyorum" açıklamasını yaparak çelişkiye düştü.