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Audi’den elektrikli sörf tahtası: Audi e-foil

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TEKNOLOJİ  | 02.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Audi mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli sörf tahtası Audi e-foil, 6.7 HP güç üreten elektrikli motoruyla su üzerinde saatte 45 kilometre hıza çıkabiliyor.

Audi’den elektrikli sörf tahtası: Audi e-foil

Son zamanlarda sörfçüler arasında popüler hale gelen elektrikli sörf tahtası, şimdi de Audi mühendisliğiyle yeniden tasarlandı. Markanın e-tron adıyla geliştirdiği elektrikli araç teknolojisi için de gelecek stratejisi olarak seçtiği aerodinamizm, sürdürülebilirlik ve verimlilik ile Audi’nin geleneksel hafiflik yaklaşımı Ultra’yı buluşturan Audi e-foil, şimdilik prototip olarak bir adet üretildi. Markanın amacı ise, birkaç yıl içinde isteyen Audi sahiplerinin test edebileceği miktarlarda üretim adedini hayata geçirmek.

Karbon lifle guclendirilmis polimer (CFRP) ile üretilen Audi e-foil, 1.7 metre uzunluğunda. Hızı sörfçünün elinde bulunan bir uzaktan kumanda ile ayarlanabilen sörf tahtasının elektrikli motoru maksimum 6.7 HP (5kW) güç üretiyor. Saatte maksimum 45 kilometre hıza çıkabilen Audi e-foil’in bataryası 1 saat kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
audi Audi e-foil elektrikli sörf tahtası

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