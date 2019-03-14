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Audi, TT’nin geleceği pek parlak değil

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 14.03.2019 08:28 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi’nin 1998’den bu yana coupe ve roadster olarak iki farklı karoser türünde ürettiği iki kapılı spor otomobili Audi TT, 2014 yılında üçüncü nesil modeli ile yola çıktı. Avrupa’da üç nesilde yirmi yılı deviren TT şimdilerde ise kariyerinin en zor sınavlarından birini veriyor.

Audi, TT’nin geleceği pek parlak değil

Şüphesiz Audi TT, bugün 2000’li yılların başındaki satış başarılarından çok uzakta. Piyasaya ilk çıktığı dönemde Avrupa’da yılda 40.000 kopya satan bu model geçtiğimiz yıl sadece 9.000 adet satabildi. Kısa bir süre önce makyajlanması bile bu kötü gidişatı değiştirmeye yetmedi.  Uzun yıllardır satışlarda yerinde sayan TT artık ezeli rakibi BMW Z4’ün karşısında tutunamaz hale geldi. Bu durumda Avrupa’da bu tür otomobillere olan talebin son 10 yılda istikrarlı şekilde azalması da etkili. Tabii bu TT satışlarındaki başarısızlık için geçerli bir sebep değil. BMW Z4 ve Porsche Boxter gibi modeller piyasada tutunmayı bir şekilde başardı.

TT'NİN YERİNİ BAŞKA PROJELER ALABİLİR

Audi TT’nin geleceğini son dönemde hiç olmadığı kadar belirsizdi. İddialara göre Ingolstadt merkezli otomotiv devi son yıllarda Avrupa’dan gelen zayıf talep nedeniyle bir süredir TT için erken emekliliği tartışıyordu. Başka birtakım iddialara göre ise modelin başka bir biçimde yeniden doğabileceği konuşuluyordu. Yani Audi TT ya tamamen yok olacak ya da yeniden doğacaktı.
Audi CEO’su Bram Schot ise iddialara açıklık getirdi. Schot, TT ile ilgili açıklamasında Audi’de “TT” için bir gelecek olduğunu doğrularken yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için TT’yi onaylamadığının da özellikle altını çizdi. Doğrudan değil ancak bir şekilde TT’nin yerini alabilecek projeler olduğunu söyleyen Audi patronu böylece söylentileri 2018’de başlayan dört kapılı bir Audi TT için de yeşil ışık yakmış oldu.

Son olarak, yeni bir Audi TT veya bir başka dört kapılı versiyonu mevcut üçüncü nesil Audi TT’nin kariyeri sona ermeden gelmeyecek. Bu kariyerinin beşinci yılında olan TT için en azından üç yıl anlamına geliyor. Yani Ingolstadt 2022’ye kadar beklemede kalacak.

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